Traffico Roma del 24-04-2024 ore 11 | 30

(Di mercoledì 24 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàrallentato in via Cassia Veientana tra Formello e la Veientana nuova in direzione raccordo anulare a causa di un incidente tra lentamente anche in via Trionfale tra via ipogeo degli Ottavi a via di Casal del Marmo in direzione di via della Pineta Sacchetti transito vietato invece in via Jacopone da Todi per problemi al manto stradale su via Nomentana è in centro sulla Lungotevere rallentamenti tra ponte Mazzini e ponte Umberto Primo per un incidente proprio all’altezza di ponte Umberto Primo ancora in centro è aperta questa mattina la galleria pasa dopo la prima delle 2 notte di lavori necessari e tecnici del dipartimento lavori pubblici per intervenire sulla turbina danneggiata nei giorni scorsi lavori chiusura della galleria e anche deviazioni per le ...