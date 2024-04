Traffico Roma del 24-04-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità trovati dalla redazione ai Parioli per lavori Ai Binari è chiusa la corsia tranviaria di Viale Rossini oggi con il procedere dei lavori sono previste modifiche per la viabilità con divieto di sosta sulla carreggiata della sede tranviaria tra via Guido D’Arezzo e via Alberto divieto di transito anche in largo asioli eccetto illocale modifiche per i tram ricordiamo che la linea 19 sostituita da bus tra Porta Maggiore Piazza Risorgimento mentre linea 2 e 3 sono sostituite da Busto tra Porta Maggiore e Valle Giulia temporali e piogge ae nel Lazio allerta meteo gialla per tutta la giornata della protezione civile In collaborazione con Luce Verde infomobilità