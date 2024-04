Totò diventa un marchio registrato | ora locali - ristoranti e pizzerie dovranno cambiare nome

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Antonio De’ Curtis in arteto un brand. Il tribunale di Torino ha dato nel 2023 la possibilità agli eredi di bloccare gli utilizzi clandestini deldell’attore e della sua celebre poesia ‘A livella, che racconta come di fronte alla morte siamo tutti uguali. «È una questione di rispetto per mio nonno. Ci imbattiamo ovunque, nei posti più impensati, nel suoe nelle sue foto utilizzati senza il minimo rispetto del diritto all’immagine», dice al Mattino la nipote Elena De Curtis. Che ha fatto recapitare tramite uno studio legale diffide ad esercizi commerciali a Torino a Latina a Porto Ascoli. Per i nomi: Casae Peppino, A Livella. E per le immagini, i quadri, le poesie «che tappezzano le pareti, riprodotte su tovagliette di carta, siti web, pagine ...