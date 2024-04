Toscana - torna il Campus della Sostenibilità per gli studenti delle superiori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Firenze, 24 aprile 2024 - Una “palestra” sociale e culturale per allenare i giovani al pensiero critico e creativo sui temi legati alladedicato a 50del terzo, quarto e quinto annoscuoledi Firenze, Arezzo e Grosseto. L’iniziativa è ideata e promossa da Fondazione CR Firenze, realizzata con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per lae Centered Lab. Un corso immersivo di 90 ore, di cui 48 ore in presenza nell’Auditorium dell’Innovation Center di Fondazione CR Firenze e 42 ore online, su teorie e approcci pratici allaattraverso un apprendimento creativo, interattivo e partecipativo. Gli ...