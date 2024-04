Torna Mantova Fiorita | installazioni - laborator - piante e fiori in mostra

(Di mercoledì 24 aprile 2024)i,insabato 27 e domenica 28 Aprile, dalle 9 alle 20, l'appuntamento con "". Dopo il grande successo dell'edizione di Settembre, lamercato florovivaistica vestirà di colori e profumi la città. Nel centro storico ci saranno gli stand di espositori che arrivano tutta Italia per creare suggestive scenografie multicolori conture stagionali,grasse in fiore, aromatiche e officinali, rose, ortensie, nemesie, orchidee, crocus e tantissime altre varietà diper il terrazzo, balconi e giardini, tutte da scoprire. A rendere ancora ...

Ikea è torna ta alla Milano Design Week per il secondo anno consecutivo ma questa volta con una mostra -evento chiamata 1st: ecco tutti gli appuntamenti e i concerti gratuiti in programma dal 15 al 21 aprile.Continua a leggere (fanpage)

E sul Vesuvio torna la neve: video del maltempo in Campania - Maltempo oggi sulla Campania e sul Vesuvio è tornata la neve. Imbiancata la cima del vulcano. Sulla regione allerta meteo gialla fino a mezzanotte ad eccezione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro ...rainews

torna la fake news sulla correlazione tra i vaccini anti Covid e l’aumento delle morti. La bufala della settimana - Riecco una fake news che sembra eterna: quella che istituisce una relazione tra i vaccini anti Covid e l’aumento delle morti.techprincess

Milano-Roma in aereo, il ritorno a sorpresa della «navetta»: perché sempre più persone la preferiscono al treno - Dopo oltre dieci anni di crollo del traffico via aria per la concorrenza dell’alta velocità ferroviaria, nel 2022 e soprattutto nel 2023 tornano ad aumentare i viaggiatori in aereo tra le due città. I ...corriere