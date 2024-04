Torna il sole ma non il caldo - temperature ancora sotto la media stagionale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 24 aprile 2024)finalmente ilnella giornata di mercoledì 24 aprile. Cieli sereni ovunque, anche se letardano ad alzarsi. Oggi la massima sarà di 15 gradi. Possibili piogge in serata. Ecco le previsioni del tempo a cura di Francesco Sudati del Centro Meteorologico Lombardo. Mercoledì 24 aprile 2024 Tempo Previsto: Deciso miglioramento fin dal mattino su tutti i settori, a parte il mantovano ove insisteranno piogge in rapida attenuazione. Possibili nebbie intorno all’alba lungo la bassa pianura occidentale. Ampi spazi diper buona parte della giornata ovunque, ma nel corso del pomeriggio si avrà lo sviluppo di nubi cumuliformi, specialmente a ridosso dei rilievi del bresciano con associati brevi rovesci temporaleschi. Nubi sparse in serata con possibili locali e brevi piovaschi.: ...