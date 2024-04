Tod' s - l' assemblea approva il bilancio e rinnova il cda

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L'degli azionisti di Tod's hato ilto il consiglio di amministrazione. Dell'utile dell'esercizio, pari ad 39.044.589,20 euro, 38.544.412,19 vanno alla riserva straordinaria e 500.177,01 alla specifica riserva per il perseguimento di progetti di solidarieta? nel territorio.to il consiglio di amministrazione con nove componenti tutti tratti dall'unica lista di candidati presentata, quella dell'azionista di maggioranza Di.Vi. Finanziaria di Diego Della Valle & C. Lista con la quale l'azionista - come già noto - non ha proposto per il rinnovo Chiara Ferragni, Luca Cordero di Montezemolo, Luigi Abete. Il neoeletto consiglio di amministrazione ha confermato Diego Della Valle alla carica di presidente e Andrea Della Valle vicepresidente, attribuendo a deleghe di ...