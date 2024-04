Tiro con l’arco - World Cup Shanghai 2024 | Italia femminile del compound in finale per l’oro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Grande impresa dell’delnella tappa diCup diconin corso a. Marcella Tonioli, Elisa Roner e Irene Franchini hanno prima battuto con il punteggio di 234-233, firmando il nuovo recordno, la testa di serie numero 3 del tabellone, il Messico (Becerra, Quintero, Sanchez) e poi allo shoot off 227-227 (29-28) la sfida contro il Kazakistan. Sabato sfidernno inl’India di Kaur, Swami e Vennam per conquistare il primo gradino del podio. La squadra maschile formata da Michea Godano, Marco Bruno e Jesse Sut si ferma invece al primo turno, sconfitta dagli Stati Uniti d’America per 239-235. Nella mattinatana si sono concluse anche le qualificazioni ...