Tiro a segno - Massimo Spinella diventa il terzo atleta eleggibile nel ranking olimpico | aumentano le possibilità di staccare il pass

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Terminato il Predidi Rio de Janeiro, in Brasile, è giunto il momento di riconsiderare iolimpici e valutare le opportunità di qualificazione degli azzurri: l’Italia ha centrato il contingentesia nella pistola maschile da 10 metri che nella carabina maschile da 10 metri. Nelle medesime specialità al femminile restano da disputare due prove di Coppa del Mondo, con un massimale di 4000 punti in palio, ma le azzurre sono davvero molto indietro in graduatoria, e servirebbe un doppio exploit, inverosimile per quanto visto finora, per nutrire speranze concrete. Diverso il discorso per le specialità da 25 e 50 metri, sebbene gli azzurri siano molto indietro nella carabina tre posizioni sia tra gli uomini che tra le donne, nonché nella pistola da 25 metri femminile: agli ...