(Di mercoledì 24 aprile 2024) "Non confermo e non smentisco. Laè vera, ma non ricordo tutta quella passionale alle Maldive". Cosìa Uomini e Donne ha commentato le parole di, che ha raccontato di aver avuto uncon lei circa 20 anni fa.

scoop a Uomini e Donne . Maria De Filippi inizia la puntata del dating show di successo di Canale 5 con una domanda diretta a Tina Cipollari . l’opinionista del programma è stata citata da Giucas Casella in una intervista in cui ha rivelato di aver avuto una storia d’amore con lei. La storia d’amore ... (superguidatv)

La puntata del 24 aprile di “Uomini e Donne” si apre con una particolare indiscrezione. La celebre opinionista del dating-show di Canale 5, Tina Cipollari , avrebbe avuto in passato una breve storia con Giucas Casella . Una informazione rivelata dallo stesso illusionista in una intervista rilasciata ... (metropolitanmagazine)

Tina Cipollari e Giucas Casella hanno avuto un flirt ? Il gossip si è esteso a macchia d’olio sul web nel 2021 quando Giucas Casella lo ha raccontato a Patrizia De Blanck durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. “Tra me e te Patrizia non c’è stato niente? Ma che cavolo dici? Scherzi? ... (biccy)

tina cipollari sul flirt con Giucas Casella: “Insieme in vacanza a Cefalù, ma tra noi solo amicizia” - "Non confermo e non smentisco. La vacanza a Cefalù è vera, ma non ricordo tutta quella passionale alle Maldive" ...fanpage

Il “segreto” flirt di tina cipollari con Giucas Casella alle Maldive - L'episodio di "Uomini e Donne" del 24 aprile inizia con una singolare rivelazione. Il popolare commentatore del dating-show trasmesso su Canale 5, tina cipollari, sembra aver avuto una storia breve co ...controcopertina

Uomini e donne, Mario al centro della bufera: avvistato all'uscita di un b&b con una bionda - Tronista e corteggiatore si trovano a centro studio e nonostante Ida si mostri combattuta nel credere a quanto le è stato riferito o alla versione dei fatti riportata dal corteggiatore, incalzata da ...today