TikTok - Biden firma l’ultimatum | ByteDance deve vendere entro 9 mesi o l’app sarà vietata L’azienda | Faremo ricorso

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 24 aprile 2024) È sempre più incerto il futuro dinegli Stati Uniti dopo che il presidente Joeha messo nero su bianco un ultimatum per la piattaforma cinese nell’ambito delle misurete oggi, le quali prevedono anche un ampio pacchetto di aiuti militari ed economici per l’Ucraina e fondi per Israele e Taiwan. Se la società proprietaria di, non troverà un acquirente americanonove, la piattaforma cinesebandita dagli States. La norma concede alun arco di tempo pari a 270 giorni per cederelicazione, altrimenti rischia di essere esclusa dagli store digitali e dai servizi di hosting negli Stati Uniti. Questo potrebbe, di fatto, limitare l’accesso al...