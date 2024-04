Ticket per entrare a Venezia | chi e come deve pagare - costo ed esenzioni Si parte il 25 aprile

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ildella discordia per accedere a, la città-museo. È cominciato il conto alla rovescia per la sperimentazione di ingresso a pagamento che inizia il 25, con il dichiarato scopo di controllare i flussi turistici e salvaguardare il centro storico sommerso da ondate di visitatori pendolari, singoli e in gruppo. In realtà l’obiettivo, neppure troppo nas, è quello di far cassa, di compensare con una tassa iniziale di 5 euro al giorno le spese chesostiene per i servizi, a cominciare dai rifiuti. Che l’obiettivo sia questo, lo ha ammesso anche l’assessore ai Tributi Michele Zuin. Se il turismo non fosse tassato? “Sparirebbero 36 milioni dal bilancio solo da imposta di soggiorno e non saprei dove guardare. Ma unadi quei soldi la reinvestiamo a favore ...

