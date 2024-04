Ti son costato niente | Calhanoglu - la frase a Zhang che spiega tutto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) «Sapevo che entrare in questa diretta sarebbe stato un errore», dice sorridendo il presidente Stevenqualche secondo dopo aver accettato l'invito die Thuram, che sono appunto in diretta su Instagram. È il bizzarro episodio centrale del giorno dopo nerazzurro: «Presidente, noi due siamo costati zero, meno della sua auto. Vogliamo un regalo!», «Un orologio! Sei il miglior presidente del mondo!», «Per una settimana facciamo quello che vogliamo dai», «Cosa?», «Ti scrivo in privato Pres...».poi chiede se «davvero Piero Ausilio si è fatto male» nei festeggiamenti («Sì, non gioca con il Torino», risponde Thuram) e chiede di non fare entrare in live Dimarco: «So già cosa vuole chiedermi...». Uno spasso che fa seriamente capire quanto il presidente sia vicino ai calciatori, quanto la sua età (32 anni) sia, in termini ...