Thiago Motta - gelo sull' Inter e sul gol di Acerbi | una reazione sospetta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Con il suo Bologna stupisce e ora è vicino alla Champions, dopo aver battuto all'Olimpico la Roma per 3-1. Ma nonostante la gioia per il successo, quando il brasiliano era in collegamento con Dazn per commentare il successo dei suoi contro i giallorossi non ha regalato al suo passato nerazzurro nemmeno l'ombra di un sorriso, aprendo invece ad altre ipotesi tra cui quella del suo prossimo futuro da tecnico. Niente riconoscimento per la Milano nerazzurra, dunque, nonostante il Triplete nel 2010 con José Mourinho allenatore e i suoi compagni. Oggi, a distanza di 14 anni da quei trionfi, l'italobrasiliano ne ha fatta di strada. Prima da giocatore (6 anni nel Psg) e poi da tecnico (dal Paris al Genoa, fino a La Spezia e ora al Bologna), mostrando di essere bravissimo in panchina così come lo era in mezzo al campo. Della vittoriaa Roma di Daniele De Rossi, ...