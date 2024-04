The Nice Guys 2? Non ci sarà mai - Ryan Gosling spiega perché

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Nonostante tempo fa siasia Russell Crowe si fossero detti aperti a un sequel per la buddy comedy The, ora- impegnato nella promozione di The Fall Guy - è molto più pessimista. Per un motivo molto pragmatico.

Ryan Gosling ha parlato della possibilità di realizzare il capitolo 2 della storia di The Nice Guys , sottolineando perché non crede accadrà. Ryan Gosling ha frenato le speranze dei fan che da anni attendono l'annuncio della produzione di The Nice Guys 2. La commedia, uscita nelle sale nel 2016, ... (movieplayer)

Ryan Gosling ha spiegato perché secondo lui la commedia d’azione del 2016 di cui era protagonista insieme a Russell Crowe, The Nice Guys , non ha mai ottenuto il via libera per un sequel. L’attore di Barbie ha detto a ComicBook.com che secondo lui non ci sarà mai un seguito perché il film originale ... (cinemaserietv)

The nice Guys n'a pas eu de suite à cause d'Angry Birds, explique Ryan gosling - Dommage, tant le film a ses fans, qui réclament régulièrement un The nice Guys 2. Interviewé par Comic Book à ce sujet, Ryan gosling répond en pleine promo de The Fall Guy que si ce film n'a pas eu de ...premiere.fr

Angry Birds a détruit la suite de cette comédie géniale avec Ryan gosling - Ryan gosling a expliqué pourquoi, selon lui, l'une de ses comédies pourtant réputées n'avait pas eu droit à une suite.cineserie

Ce film de Ryan gosling pourrait ne jamais avoir de suite à cause des Angry Birds. - The nice Guys est souvent considéré comme l'un des films les plus sous-estimés de Ryan gosling. Le mettant en scène avec Russel Crowe dans le rôle de détectives privés dans les années 1970, cette comé ...gamereactor.fr