Come rivelato in Esclusiva da Deadline, Quentin Tarantino ha abbandonato The Movie Critic come suo decimo e ultimo progetto. E non per motivi produttivi o di scrittura, ma il regista statunitense ha semplicemente cambiato idea. Tarantino avrebbe avuto Brad Pitt come protagonista principale, il che ... (metropolitanmagazine)

The movie Critic: l'opera cancellata di tarantino avrebbe riportato sullo schermo personaggi dei vecchi film - Meta-cinema all'ennesima potenza nel film cancellato di Quentin tarantino che avrebbe visto il ritorno di personaggi delle sue opere precedenti.movieplayer

One of the coolest movies of all time is airing on TV tonight - Our pick for tonight is The Driver, a 1978 neo-noir crime thriller from writer-director Walter Hill (48 Hrs, The Warriors).joe.ie

Arnold Schwarzenegger Reflects On Competitive Feud With Sylvester Stallone And Why He Never Stopped Watching Rambo And Rocky movies - He wasn't just a random fanboy or anything. Years before modern entertainment rivalries like Dwayne Johnson vs. Vin Diesel or Taylor Swift vs. Kanye and Kim Kardashian, action juggernauts Sylvester ...cinemablend