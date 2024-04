The Lady di Lory Del Santo in streaming

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La serie legale completo è disponibile in italiano su Youtube. Si tratta di tre stagioni che trovate suddivise in playlist e che oggi sono considerate un cult surreale. Creato da:DelGenere: drammatico – webserieAnno: 2014 – 2017Paese di produzione: ItaliaStagioni: 3Numero di episodi: 37Durata episodi: 12 – 14 minutiAttori: Gloria Contreras, Natalia Bush, Costantino Vitagliano, Guendalina Canessa, Kateryna Tarkova, Francesco Allegra, Roberto Perna, Maccio Capatonda, Elenoire FerruzziDistribuzione: Youtube La trama di Theè incentrata su Lona, un’imprenditrice ricchissima e dal passato misterioso che è proprietaria di una palazzina a Milano e si sposta per lavoro tra Londra, Capri e Parigi. La donna vive una relazione con Luc, che è complicata da diversi fattori. Del passato di Lona si sa poco, ma ...