The Fall Guy - recensione | Ryan Gosling ed Emily Blunt coppia esplosiva per amore del cinema

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La nostradi TheGuy, esilarante ed esplosivo ibrido di action, commedia e thriller diretto da David Leitch con protagonistied: una lettera d’verso la settima arte che non fa prigionieri, tanto sboccata quanto intelligente TheGuy vuole fare ciò che l’Academy non ha ancora il coraggio di fare, cioè dare voce e dignità non agli oppressi della società, ma di quella macchina macchina gigantesca e infernale chiamata Hollywood: stuntmen e stuntwomen. Sì, perché tra esplosioni, macchine che si ribaltano, lanci da elicotteri o aeroplani e altre varie acrobazie folli sono loro che dobbiamo ringraziare per tutto il divertimento e l’adrenalina che i grandi blockbuster ci regalano. Ed è curioso che siano ...

La recensione di The Fall Guy, film di David Leitch che celebra chi lavora nell'industria cinema tografica senza prendersi la gloria. Ryan Gosling è uno stuntman, Emily Blunt una regista: insieme sono strepitosi. instant cult per chi ama il cinema : da vedere e rivedere. Chi ama davvero ciò che fa, ... (movieplayer)

The fall Guy, il cinema di David Leitch è una certezza di intrattenimento - The fall Guy, il film di David Leitch è una certezza di intrattenimento. L'omaggio al mondo dello stuntman, dal 1° maggio in sala.tvserial

