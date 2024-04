The Beekeeper in 4K UHD - la recensione | quando l' audio italiano mostra i muscoli come Jason Statham

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ladi Thein 4K UHD: l'edizione Eagle presenta un superboin Dolby Atmos, mentre il comuque ottimo inglese si ferma al DTS HD 5.1. Eccellente il video, mentre sorprende la completa assenza di extra. Si sa,c'èdi mezzo, è difficile annoiarsi. E infatti anche in The, film diretto da David Ayer, il muscolare attore è ancora una volta garanzia di adrenalina, essendo il protagonista di una tremenda vendetta. Tema ancora più stuzzicantesi scopre che il suo personaggio, Adam Clay, era stato un agente operativo appartenente a una potente organizzazione clandestina nota"Apicoltori", composta da elementi super abili e specializzati. Stavolta ...

Oppenheimer finalmente in tv e streaming: dove vedere il capolavoro di Christopher Nolan - Su The beekeeper - Dvd è uno dei più venduti di oggi.

Civil War. Riflettiamoci ... - Questo film è da vedere per più motivi: è molto vero nelle varie fasi della vicenda di giornalisti inviati di guerra che non fermano i loro click davanti all'orrore delle guerre e ai pericoli enormi i ...mymovies