Tevez - paura per l’ex Juventus | ricoverato dopo un malore

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Carlosperattaccante dellaed ora allenatore:aver accusato unMomenti di grandequelli che ha vissutoconoscenza del calcio italiano Carlos. Il nativo di Ciudadela è statod’urgenzaaver accusato dei fortissimi dolori al petto. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media argentini pare che l’allenatore dell’Independiente abbia trascorso la notte in una clinica di Buenos Aires e, nelle prossime ore, dovrà sottoporsi ad una serie di esami per cercare di capire quale sarà il suo attuale stato di salute.per Carlos(Ansa Foto) Cityrumors.itIl suo attuale ...

