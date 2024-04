Tevez - malore e ricovero in Argentina per l’ex Juve

(Di mercoledì 24 aprile 2024)perattaccante dellantus è stato ricoverato nella notte in un ospedale di Buenos Aires. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’argentino ha chiesto assistenza medica dopo aver accusato dei dolori al petto ed è stato poi portato in una clinica nel quartiere di San Isidro. Il club allenato daha dato conferma dell’accaduto sui social., la nota del club sulle sue condizioni: “Esami soddisfacenti” Carlosquedará internado por precaución hasta que termine de realizarse los estudios correspondientes. https://t.co/Xf3tVa6wXH — C. A. Independiente (@Independiente) April 24, 2024 La nota del club sull’accaduto: “Il nostro allenatore, Carlos, si trova all’ospedale La Trinidad di San Isidro per dei dolori al ...

Tevez: "A chi mi ispiro A Conte per la passione e l'ossessione per la vittoria": (Photo by STRINGER / AFP) Carlos Tevez, ex attaccante della ... Oggi Tevez è allenatore dell'Independiente di Avellaneda, in Argentina,... Tevez: "Per Conte esiste solo la vittoria" L'argentino sugli ...

Tevez: 'Mi ispiro a Conte, ma Allegri è super e la Juve più di così ora non può fare': Ex calciatore bianconero, Tevez oggi allena l'Indipendiente. Tevez: 'Se devo indicare un tecnico dico Antonio Conte' "Di allenatori bravi ne ho avuti tanti ma se ne devo dire uno dico Antonio Conte, ...