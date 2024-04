Tetti più green con il poliuretano espanso | Si mitiga il microclima combattendo lo smog

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Daie dalle facciate verdi di Zurigo, Ginevra, Losanna e Lucerna al debutto a Milano, con la Design Week. È stato presentato per la prima volta in Italia VIRIdiVITA, un sistema innovativo, leggero ed economico per trasformaree facciate in giardini e combattere il cambiamento climatico. Una “schiuma poliuretanica” sostituisce il terreno, permette la crescita delle piante utilizzando l’acqua piovana e isola dal caldo e dal freddo gli edifici, creando una sorta di cappotto “” fatto di piante. La novità sta nell’utilizzo delle lastre diflessibile a ritenzione idrica che, attraverso additivi speciali nella formulazione, consentono la vita delle piante. VIRIdiVITA è stato brevettato in Svizzera ed è frutto della collaborazione con il reparto di ricerca e sviluppo di ...