(Di mercoledì 24 aprile 2024) Quattro, 6 mesi e 20 giorni di reclusione, con una lieve riduzionepena rispetto ai 5del primo grado. Si è chiuso così inper ilAlberto Di Rubba il processo che ha al centro le accuse di peculato e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente sul casocompravendita, tra il 2017 e il 2018, del capannone di Cormano, nel Milanese, acquistato dalla Lombardiae con cui sarebbero stati drenati 800mila euro di fondi pubblici. La Corte d’ha anchea 3Andrea Manzoni, ex contabile per il Carroccio in Parlamento, a cui in primo grado erano stati inflitti 4 ...

14.45 La Corte d' Appello di Milano ha condannato il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba a 4 anni , 6 mesi e 20 giorni. Condanna a 3 anni per Andrea Manzoni,ex contabile del Carroccio in Parlamento. Per entrambi riduzione delle pene rispetto al primo grado, nel processo per le accuse di peculato ... (televideo.rai)

Milano, 23 aprile 2024 – Condannati anche in Appello il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, anche lui ex contabile per il Carroccio in Parlamento. La decisione della Corte di Appello di Milano conferma così, con una lieve riduzione di pena, le accuse per aver predisposto, con ... (ilgiorno)

Dopo la condanna in primo grado, in appello è arrivata una conferma anche se con pene a ribasso. La II sezione della Corte d’ appello ha inflitto 4 anni , 6 mesi e 20 giorni al tesoriere della Lega Alberto Di Rubba e 3 anni ad Andrea Manzoni, anche lui ex contabile per il Carroccio in Parlamento. ... (ilfattoquotidiano)

tesoriere della Lega condannato. Film Commission, 4 anni in appello - Quattro anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione, con una lieve riduzione della pena rispetto ai 5 anni del primo grado. Si è chiuso così in appello per il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba il proce ...ilgiorno

Condannato anche in appello il tesoriere della Lega - Sono stati condannati anche in appello il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, anche lui ex contabile per il Carroccio in Parlamento, rispettivamente a 4 anni, 6 mesi e 20 giorni e ...ansa

Tempesta per la Lega: condannati in appello il tesoriere e l’ex contabile - Il tesoriere della Lega, Alberto Di Rubba è stato condannato in appello a 4 anni e 6 mesi di reclusione. Mentre l’ex contabile Andrea Manzoni a 3 anni, nel processo legato alla compravendita del ...newsmondo