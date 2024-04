Terzo settore - Liberi di crescere | 10 milioni per il sostegno ai figli dei detenuti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Sono 18 i progetti selezionati con il bando “di”, promosso da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile con un contributo complessivo di 10di euro, per sostenere l’integrazione sociale di bambini e ragazzidi persone detenute, favorendone la continuità affettiva nei confronti del genitore ristretto. Un programma di interventi, principalmente a carattere socio-educativo, per contrastare i fattori di marginalità sociale che derivano dalla reclusione di uno o entrambi i genitori e che impattano negativamente sul processo di crescita dei bambini e ragazzidi persone detenute e sul benessere dei relativi nuclei familiari, spesso sfociando in situazioni di povertà educativa. Oltre che sui destinatari diretti (minorenni e ...