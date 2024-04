Terra amara - anticipazioni puntate 26-28 aprile | nuovo scontro tra Zuleyha e Colak

Hakan Gumusoglu avrà un nuovo nemico, come segnalano le anticipazioni di Terra amara relative alle puntate che andranno in onda giovedì 25 aprile e venerdì 26 aprile in prima serata e domenica 28 aprile a partire dalle ore 14,50. Nel frattempo, Vahap racconterà al fratello che Colak ha ... (tvpertutti)

Zuleyha e Hakan Manca poco al finale di Terra Amara. Ecco quello che accadrà, settimana dopo settimana, nella dizi turca di Canale 5 che dal 9 marzo non va più in onda dal lunedì al venerdì ma soltanto in prima serata e la domenica pomeriggio. Terra Amara è visibile in diretta streaming e in ... (davidemaggio)