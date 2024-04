Terra Amara - anticipazioni del 25 aprile | Abdulkadir e Hakan cospirano per uccidere un uomo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ecco ledelle puntate della soap turca in onda giovedì 25alle 21:30 circa su Canale 5. Appuntamento speciale con ledi: domani sera 25, a partire dalle 21:30, andranno in onda tre puntate della soap turca. Per questa settimana le avventure di Zuleyha verranno trasmesse su Canale 5 anche di giovedì. Un evento che ha piacevolmente sorpreso i numerosi fan dei personaggi che popolano, Çukurova, la cittadina in cui è ambientata la storia che sta appassionando milioni di italiani. Nell'episodio del 21, la festa per le nozze trae Zuleyha volge al termine e la coppia torna alla villa, felice di iniziare una nuova vita insieme. Intanto, Zuleyha scopre che …