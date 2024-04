Terna - al via la fase finale del piano di ammodernamento della rete elettrica

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 24 aprile 2024)ha avviato nella giornata di mercoledì 24 aprile ladelle attività previste daldidi Bergamo. L’intervento, iniziato nel settembre del 2023 con la realizzazione delle opere civili necessarie alla posanuova linea interrata, prevede la sostituzione dell’esistente elettrodotto a 132kV con isolamento in olio fluido che attraversa la Città lungo la direttrice via Mazzini, via XXIV Maggio, via Corpo Italiano di Liberazione, via Salvo d’Acquisto e via Koch. Le attività specialistiche di posa e di giunzione del cavo, cheprevede di completare entro la prima metà di giugno, interesseranno via Corpo Italiano di Liberazione e via Mazzini. L’opera, per cui ...