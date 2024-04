Tenolisi | cos’è - come funzion - complicanze

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Laè una procedura chirurgica caratterizzata dalla pulizia del tendine dalle aderenze circostanti che impediscono il suo regolare scorrimento. Le aderenze si possono presentare in seguito ad un trauma oppure ad un intervento chirurgico. Di solito, si parla dia carico degli estensori e flessori delle dita. In questo caso i tendini sono limitati nello scorrimento e questo può causare importanti limitazioniali.laLaè una procedura medica chirurgica che viene effettuata sui tendini che presentano delle aderenze che non ne consentono lo scorrimento fisiologico. Questa condizione provoca dolore e una marcata riduzione dellaalità. Per questo è necessario intervenire chirurgicamente. L’intervento di ...