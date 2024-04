Tennistavolo Semifinale playoff di serie A1 L’Apuania liquida i sardi del Norbello E’ finale scudetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Pronostico rispettato perche in casa, nella gara secca valida per la, batte idelOristano con un rotondo 3-0 e vola alla. I carraresi replicano i successi dei due incontri già disputati nella prima fase del torneo. Il primo ad andare al tavolo è Andrej Gacina (nella foto) che fatica ma ha la meglio su Gaston Alto per 3-2 (11-5, 8-11, 11-1, 10-12, 11-7) che non molla fino al quinto e decisivo set. Più agevole il compito di Mihahi Bobocica che batte Marco Antonio Cappuccio 3-0 (11-5, 11-8, 11-7) e per Tomislav Pucar che regola Sergei Mokropolov con un altro 3-0 (11-4, 11-7, 11-8). L’incontro si è chiuso sul 3-0 e non è stata giocata la quarta partita (che ...