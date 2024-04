Tennistavolo Reggio batte Milano senza fare fatica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il TTGrissin Bon (21) chiude con una vittoria il campionato di Serie A2. Già certa del secondo posto alle spalle della capolista Aonsupera 4-0 la Ciatt Firenze (0), fanalino di coda: apre Spelbus, che regola 3-1 Bongini, poi è la volta di Gualdi e Seretti, che superano Cerofolini e Stasi; chiude i conti, infine, il 3-1 di Gualdi a Bongini. In B maschile il TTFerval (20)5-3 l’Apuania Carrara (22), trascinata dalle doppiette di Liu e Sanzio; sconfitta esterna per l’Audax Sun Ballast Poviglio (4), cui non bastano le due vittorie a testa di Ziliani e Conciauro per evitare il 5-4 per mano della Physis Cascina (8).