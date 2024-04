Tennis | Torneo Madrid Trevisan fuori all' esordio

Finisce 3-6 7-5 4-6 il match tra Martina Trevisan e Sloane Stephens , incontro valevole per il primo turno del WTA 1000 di Madrid 2024 . dopo oltre tre ore di lotta la tennista toscana deve arrende rsi all’americana che vince in tre set. Trevisan mostra comunque un miglioramento della condizione ... (sportface)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Trevisan-Stephens, incontro valevole per il primo turno del WTA 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). La toscana non si trova in un ottimo momento di forma e anche l’urna non è stata benevola con lei. Dall’altra parte della rete, infatti, c’è la tennista a ... (sportface)