Tennis | Torneo Madrid Darderi al 2° turno - Monfils ko in due set

Ottimo esordio per Luciano Darderi. Nel terzo incontro alla Caja Magica di Madrid (Spagna), l’italo-argentino ha nettamente sconfitto il francese Gael Monfils (n.40 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 18 minuti di partita. Un match senza storia, in cui Darderi è stato consistente al ... (oasport)