Tennis - le parole di Nadal spaventano | Allo stato attuale non giocherei il Roland Garros

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del suo esordio nel Masters 1000 di Madrid, Rafaha toccato vari temi, tra cui le sue condizioni fisiche: “Non credo che potrò giocare al 100%, ma per me significa molto giocare a Madrid per l’ultima volta nella mia carriera. È un posto speciale per me. Possibile tributo? Faranno ciò che vogliono e a me starà bene“. Poi leche hanno spaventato sul futuro: “Se dovessi arrivare a Parigi nelle condizioni in cui sono attualmente, nonil torneo. Prenderò parte alsolo se mi sentirò competitivo. Se posso giocare, gioco, altrimenti no. Non sarà la fine del mondo né la fine della mia carriera. Ho ancora obiettivi dopo il, come le Olimpiadi“. Infine, su ciò che si aspetta dal torneo ...