Temperature basse - riscaldamenti accesi anche a Lucca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024), 24 aprile 2024 –il Comune diproroga l'accensione del riscaldamento a causa dellesotto la media stagionale. Consentita così, con ordinanza, l'attivazione degli impianti termici fino al 28 aprile. “L'obiettivo primario - si spiega - è quello di tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza, quali anziani, bambini e persone in precarie condizioni di salute. In deroga al periodo stagionale stabilito, l'accensione facoltativa degli impianti termici a servizio di edifici pubblici e privati, sarà consentita per un limite massimo di 6 ore giornaliere, nella fascia oraria compresa tra le 5 e le 23. L'amministrazione comunale invita la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di non superare la temperatura interna di 18°C (+2°C di ...