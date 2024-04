Tecnici - politici e Superbonus sotto il tappeto

Il decreto si blocca su tredicesima e premi di produttività - Rinviato l’esame del provvedimento che introduceva un bonus di Natale integrativo. Riflessioni in corso anche sulla tassazione al 10% per gli incrementi aziendali.italiaoggi

Fisco, slittano le misure sull’Irpef: mancano le coperture per gli sgravi - Bankitalia contro il 110%: se non si frena la valanga, «la sola via rimarrebbe l’eliminazione del superbonus prima della scadenza». Verso sussidi diretti per i redditi bassi e stop alle seconde case ...corriere

superbonus, Giancarlo Giorgetti: crediti per 160,5 miliardi, il deficit al 7,4% non incide sul Def - Il superbonus peserà sul debito fino al 2026. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nell’ultima delle audizioni sul Def davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. «Diversamente ...milanofinanza