Tebas | La Liga potrebbe avere delle partite negli Stati Uniti nel 2025-26

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il presidente dellaJavierha annunciato a Expansión che il campionato spagnolo. «Non so quando, ma penso cheaccadere nella stagione-26. Questo per rafforzare la nostra posizione nel mercato nordamericano, che è il secondo Paese in cui viene seguito il campionato spagnolo. Dobbiamo essere al passo con gli altri campionati competitivi». Ha anche parlato di quanto accaduto nel gol fantasma di Yamal nel Clasico: «La goal line technology non è una tecnologia perfetta e questo è il primo dei motivi per cui non c’è in Spagna. Ma non è solo questo: nel corso di una stagione, i gol fantasma accadono tre o quattro volte e se si aggiunge ...