Teatro comunale Mario Spina - ultimo appuntamento della stagione con lo spettacolo Capolinea

Arezzo, 23 aprile 2024 – Terzo appuntamento per la rassegna “Possa la mia vita servire - quattro spettacoli per capire chi siamo”, proposta dal Comune di Cavriglia e dalla Materiali Sonori. La piéce “Lo stato delle cose - 16 marzo 1978, via Fani” andrà in scena al Teatro Comunale sabato 27 ... (lanazione)