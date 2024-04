Tavarnuzze come Notting Hill | la panchina dell’amore di Gigliola e Bruno - sposati da 70 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Impruneta (Firenze), 24 aprile 2024 - "L'amore è la forza invisibile che muove e illumina la vita di chiunque", scriveva Goethe, e questa frase risuona con particolare intensità nell'amore duraturo diTinagli eGiaconi, al quale è dedicata lain legno inaugurata questo pomeriggio in piazza Don Chellini a. In presenza del sindaco di Impruneta, Riccardo Lazzerini, della vicesindaca Laura Cioni e di molti amici e conoscenti, tra sorrisi e abbracci, i due coniugi residenti nel comune di Impruneta, si sono rinnovati la promessa d’amore fatta ormai 70fa. “Ci siamo conosciuti per caso in un mulino a Gaville, a Figline Valdarno. Io ero sotto a raccontare barzellette mentresi affacciava dalla finestra. Mi sono innamorato subito. Ci vedevamo ...