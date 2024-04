Tassa sui rifiuti Disponibili online i bollettini di pagamento

problemi risolti per Banca Sella . La Banca biellese, proprietari anche della Banca online e app per pagamenti Hype , ha comunicato di aver individuato la causa dei rallentamenti e delle interruzioni nell’accesso ai servizi online che ha causato disagi ai suoi clienti a partire dallo scorso lunedì. ... (quifinanza)

Sono 45.069 i docenti iscritti sulla piattaforma dedicata ai Neoassunti 2023-24 Indire. I dati sono aggiornati al 29 febbraio 2024. Nella sezione Toolkit sono Disponibili i modelli di calendario per attività peer to peer . L'articolo Neoassunti , oltre 45 mila docenti su ambiente online Indire. ... (orizzontescuola)

E’ iniziata la prevendita dei Biglietti per assistere domenica a Siena-Signa (stadio Berni alle 14,30), sfida che potrebbe entrare negli annali della storia bianconera. Per la prima volta in stagione sarà possibile acquistare i tagliandi anche on line al link ... (sport.quotidiano)