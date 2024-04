Tales of the Shire annunciato con un Trailer

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Private Division, un editore di Take-Two Interactive Software, Inc, e W?t? Workshop, lo studio noto per il lavoro svolto nel mondo della Terra di Mezzo per la trilogia dei film Il Signore degli Anelli, hannoof the: un confortevole simulatore di vita hobbit ambientato nell’universo della Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien. Il Simulator di Hobbit è realtà!of the, sviluppato da W?t? Workshop Game Studio, una sussidiaria controllata interamente da W?t? Workshop, uscirà nella seconda metà del 2024 su Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series XS e su PC tramite Steam. Inof the, vivi il ritorno nella regione più accogliente della Terra di Mezzo vestendo i panni da Hobbit nell’incantevole paesino di Lungacque. ...

