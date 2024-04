Tajani - su Autonomia odg per garanzie sui Lep ed il Sud

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Sull'"vediamo come va il dibattito, noi non abbiamo presentato emendamenti, manteniamo fede agli impegni. Non vogliamo toccare il testo ma vogliamo alcunesui Lep e sul Sud. Vediamo magari con gli ordini del giorno sui Lep che impegnano il governo. Se il governo si impegna lo deve fare". Così il vicepremier e leader di FI Antonio, parlando con i giornalisti alla Camera. "Vigilare non vuol dire essere contro ma - precisa - vogliamo impegnare il governo a fare alcune cose, che non cambiano il testo legislativo, immediatamente prima che entri in vigore la legge".

Julian Assange può tirare un sospiro di sollievo. La sua estradizione negli Stati Uniti, infatti, "non avverrà nell'immediato". Non ora. Tuttavia, i due giudici del L'alta corte di Londra si riservano di "ottenere garanzie " dagli Usa prima di concedere al giornalista e fondatore di Wikileaks il ... (liberoquotidiano)

Avete perso lo scontrino Ecco come far valere comunque la garanzia - Roma, 24 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Può capitare di comprare un prodotto difettoso, di voler far valere la garanzia ma di rendersi conto che ...notizie.tiscali

Garanzia anche senza scontrino, vale sempre e comunque - Basta dimostrare acquisto con ricevute carta di credito o con testimonianza di una persona presente in negozio ...adnkronos