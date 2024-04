Tajani | Il Patto di Stabilità si può migliorare Piazze pro Gaza? Troppa violenza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L'astensione al Parlamento europeo suldiha una motivazione semplice. «Quello che Forza Italia ha voluto dare è un segnale preciso: ilva migliorato». Il leader azzurro, Antonio, tocca tutti i temi caldi del momento, dalla corsa verso ilvoto del 9 giugno ai disordini nelle4 pro Palestina fino al recentissimo successo elettorale in Basilicata.Partiamo proprio da qui. Ministro, Forza Italia ha ottenuto un risultato sopra il 13%. È un obiettivo da raggiungere anche alle Europee? «Il grande successo di Vito Bardi in Basilicata è innanzitutto un suo successo: un uomo delle istituzioni, che per 5 anni ha guidato la sua regione con efficienza, onestà e offrendo risultati ai suoi cittadini. Eravamo convinti che avrebbe vinto anche questa volta, e lo ...