Tac orecchio | a cosa serve

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La così chiamata, in campo clinico, “Tomografia Assiale Computerizzata” è una metodica digitale, in cui attraverso l’utilizzo dei raggi X si possono ricostruire e quindi avere immagini non solo sul piano assiale, ma su ogni piano. Nel caso dell’, la Tac all’a studiare e valutare le strutture ossee dell’apparato e nervose dell’angolo ponto-cerebellare, se il paziente non può eseguire la “Risonanza Magnetica Nucleare“. Per eseguire questo esame, è necessario che il paziente si sdrai sul lettino, in posizione supina. La testa è posizionata sopra uno specifico supporto in moda da permettere la sua corretta immobilizzazione e posizionamento. Ala Tac all’In caso di particolari patologie legate alla parte ossea dell’e alla ...