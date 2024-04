Tac alla testa | a cosa serve - cosa si vede

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Alcuni esami sono particolarmente utili per poter diagnosticare determinate patologie, ma hanno anche il compito di aiutare la medicina in certi ambiti come le procedure chirurgiche. Tra questi la tac, che permette di esaminare cervello e cranio in maniera approfondita.significa TAC Tac è l’acronimo di tomografia assiale computerizzata, una procedura che impiega le radiazioni ionizzanti (raggi X) per scansionare il corpo e produrre immagini tridimensionali delle varie strutture anatomiche. Se la tecnologia assiale preva la scansione di “fette” perpendicolari, quella moderna impiega un anello girevole chiamato gantry al cui interno è posto il tubo radiogeno, capace di fotografare la sezione a 360 gradi. Una volta prelevate le informazioni, queste vengono poi inviate al computer ...