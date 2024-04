Supercoppa Italiana 2025 | dopo l’Inter si qualifica anche la Juventus E pure per il Milan è più vicina - ecco perché|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 24 aprile 2024) 2024-04-23 23:10:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Inizia a delinearsi in maniera sempre più nitida il gruppetto delle quattro partecipanti alla prossima edizione di, quella per la stagione 2024/, che avrà ancora una volta il formato della Final Four impiegato lo scorso gennaio in Arabia Saudita.che, vincitrice dell’ultima edizione, si è laureata campione d’Italia per la ventesima e ha così conquistato il primo slot a disposizione, a questa sera abbiamo il nomedella seconda partecipante. Sarà la, che grazie al 3-2 complessivo sulla Lazio nella doppia semifinale, giocherà il prossimo 15 maggio a Roma la finale per la conquista del trofeo. NE MANCANO DUE – ...