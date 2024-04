Supercoppa Italiana - 2 squadre e mezza già qualificate | la Juventus fa un assist al Milan

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Con il finale di stagione ormai alle porte, è tempo di fare i calcoli per la2025. A partire dalla scorsa stagione, il torneo ha cambiato format. Non giocano soltanto levincitrici dello Scudetto e della Coppa Italia, ma anche la seconda classificata del campionato e la finalista perdente della coppa. Dove e quando si gioca la2025? Le quattrosi raduneranno in Arabia Saudita per la Final Four, lo stesso accadrà nel 2028 e nel 2029, ancora da decidere le sedi per il 2026 e il 2027. Il format potrà essere messo in discussione in futuro, in base alle possibili difficoltà di calendario, ritornando alla sfida singola, ma per la2025 resta confermato il format a 4. Le semifinali si ...