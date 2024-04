Suore infermiere denunciano discriminazione sul lavoro | Volevano licenziarci perché nere e religiose”

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L'azienda per cui lavorano, che gestisce una Rsa, aveva deciso di trasferirle in un piccolo comune fra Lazio e Abruzzo, l'alternativa era il licenziamento. Ma loro si sono opposte: "Cicostringere a scegliere fra ile la vita religiosa, è un'ingiustizia".

Manca poco all’inizio della nuova edizione dell’ Isola dei Famosi . Concluso il Grande Fratello, il pubblico di Canale 5 avrà modo di seguire le nuove vicende dei naufraghi che sbarcheranno in Honduras e saranno alle prese con la dura vita dell’ Isola , tra intemperie, sfide da vincere, fame e ... (caffeinamagazine)

Laura Pezzino, la resistenza e l'amore per la lettura - (di Mauretta Capuano) LAURA PEZZINO, IL GIORNO IN CUI CAMBIO' OGNI COSA (IL BATTELLO A VAPORE, PP 170. EURO 16.00).ansa

Dramma nel catanese, l’ultimo saluto ad Antonio Pistone morto sul lavoro - La comunità di Aci Sant'Antonio è scossa per la tragica morte di Antonio Pistone, giovane manutentore di 31 anni scomparso sul posto di lavoro.blogsicilia

