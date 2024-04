Sunak | Aumentiamo spesa difesa per Gb - mezzo miliardo all’Ucraina

Londra, aiuti record a Kiev. Bertolini: “Cambia poco” - Nuovi invii, con cifre da capogiro, per Kiev. Dopo l’inversione di tendenza degli Usa che sono pronti a inviare aiuti per 61 miliardi per gli ucraini (Stinger, munizioni anticarro… Leggi ...informazione

Ucraina-Russia, Nato: no armi nucleari in Polonia - La Nato non ha intenzione di posizionare armi nucleari in Polonia. Ad affermarlo è il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg nel corso della sua visita a Varsavia in compagnia del premier br ...adnkronos

La Russia avanza a sorpresa in Donbass, l’Ucraina alla ricerca di uomini - Ultimo passaggio per i fondi destinati agli aiuti militari, mentre le truppe del Cremlino arrivano vicino a sfondare le linee ucraine. Il governo di Kiev lancia la stretta contro chi è andato all’este ...editorialedomani