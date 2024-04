Sull’IA servono lungimiranza e confronto I dati personali? Li tratti un’autorità superpartes Parla Razzante

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Via libera del Consiglio dei ministri al ddl sull’Intelligenza Artificiale. Il sottosegretario all’Innovazione, Alessio Butti rivendica il primato italiano nella legiferare su questo tema e in qualche modo conferma quanto detto dal docente di diritto dell’informazione all’Università Cattolica e consulente della Commissione anti odio al Senato, presieduta da Liliana Segre, Ruben. Nel suo ultimo libro, “Il governo dell’intelligenza artificiale. Gestione dei rischi e innovazione responsabile” (Cacucci), infatti il docente rimarca a più riprese proprio la necessità di “governare una rivoluzione dalla portata paragonabile all’avvento di internet, in modo da non arrivare impreparati”. Nella sua intervista a Formiche.net, proprio alla luce del voto di ieri,esprime come primo auspicio “un proficuo dibattitomentare che ...