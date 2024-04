Stretta sugli algoritmi e stop ai contratti da finti autonomi | cosa prevede la direttiva sui rider approvata dal Parlamento Ue

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Da Strasburgo – Dopo un iter legislativo durato tre lunghi anni, ileuropeo ha approvato lasui lavoratori delle piattaforme digitali, un provvedimento nato nel 2021 per disciplinare un settore che in Europa conta quasi 30 milioni di lavoratori. Sono due i punti essenziali della. Il primo riguarda il corretto inquadramento del rapporto di lavoro, così da favorire la firma dia rapporto subordinato e non – come accade ancora spesso – conatipici. Il secondo pilastro del nuovo provvedimento europeo ha a che fare con glie il loro uso per monitorare in modo automatizzato le prestazioni dei lavoratori. «È stato un negoziato durissimo, per usare un eufemismo», ha detto l’eurodeputata del Pd Elisabetta Gualmini, relatrice della ...